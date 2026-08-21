Never Give Up מחיר היום

מחיר Never Give Up (MINER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 26.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINER ל USD הוא $ 0 לכל MINER.

Never Give Up כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 226,811, עם היצע במחזור של 999.96M MINER. ב‑24 השעות האחרונות, MINER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00363031, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MINER נע ב -5.94% בשעה האחרונה ו +43.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.67K.

Never Give Up (MINER) מידע שוק

שווי שוק $ 226.81K$ 226.81K $ 226.81K נפח (24 שעות) $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.81K$ 226.81K $ 226.81K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,958,764.134953 999,958,764.134953 999,958,764.134953

שווי השוק הנוכחי של Never Give Up הוא $ 226.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.67K. ההיצע במחזור של MINER הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999958764.134953. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.81K.