מה זהMEET48 (IDOL)

The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.

MEET48 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MEET48ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקIDOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MEET48אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMEET48 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MEET48תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MEET48 (IDOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MEET48 (IDOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MEET48.

בדוק את MEET48 תחזית המחיר עכשיו‏!

MEET48 (IDOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MEET48 (IDOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IDOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MEET48 (IDOL)

מחפש איך לקנותMEET48? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MEET48ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

IDOL למטבעות מקומיים

נסה ממיר

MEET48 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MEET48, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MEET48 כמה שווה MEET48 (IDOL) היום? החי IDOLהמחיר ב USD הוא 0.01269 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי IDOL ל USD? $ 0.01269 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של IDOL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של MEET48? שווי השוק של IDOL הוא $ 11.45M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של IDOL? ההיצע במחזור של IDOL הוא 902.40M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IDOL? ‏‏IDOL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.022368049105078787 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IDOL? IDOL ‏‏רשם מחירATL של 0.010319240493670556 USD . מהו נפח המסחר של IDOL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IDOL הוא $ 5.07M USD . האם IDOL יעלה השנה? IDOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IDOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

