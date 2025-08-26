עוד על MTLX

Mettalex סֵמֶל

Mettalex מחיר (MTLX)

לא רשום

1 MTLX ל USDמחיר חי:

-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mettalex (MTLX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:31:52 (UTC+8)

Mettalex (MTLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.82%

-8.07%

+0.09%

+0.09%

Mettalex (MTLX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.79. במהלך 24 השעות האחרונות, MTLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.78 לבין שיא של $ 1.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04658621.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTLX השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -8.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mettalex (MTLX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Mettalex הוא $ 7.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTLX הוא 4.06M, עם היצע כולל של 40000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.46M.

Mettalex (MTLX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mettalexל USDהיה $ -0.156929174578385.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMettalex ל USDהיה . $ +0.5349966320.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMettalex ל USDהיה $ +0.5327671870.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mettalexל USDהיה $ -0.1990399636074365.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.156929174578385-8.07%
30 ימים$ +0.5349966320+29.89%
60 ימים$ +0.5327671870+29.76%
90 ימים$ -0.1990399636074365-10.00%

מה זהMettalex (MTLX)

Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap

Mettalex (MTLX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mettalexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mettalex (MTLX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mettalex (MTLX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mettalex.

בדוק את Mettalex תחזית המחיר עכשיו‏!

MTLX למטבעות מקומיים

Mettalex (MTLX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mettalex (MTLX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTLX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mettalex (MTLX)

כמה שווה Mettalex (MTLX) היום?
החי MTLXהמחיר ב USD הוא 1.79 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTLX ל USD?
המחיר הנוכחי של MTLX ל USD הוא $ 1.79. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mettalex?
שווי השוק של MTLX הוא $ 7.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTLX?
ההיצע במחזור של MTLX הוא 4.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTLX?
‏‏MTLX השיג מחיר שיא (ATH) של 14.4 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTLX?
MTLX ‏‏רשם מחירATL של 0.04658621 USD.
מהו נפח המסחר של MTLX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTLX הוא -- USD.
האם MTLX יעלה השנה?
MTLX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTLX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:31:52 (UTC+8)

