Mettalex (MTLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.78 $ 1.78 $ 1.78 24 שעות נמוך $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 גבוה 24 שעות $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 שיא כל הזמנים $ 14.4$ 14.4 $ 14.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04658621$ 0.04658621 $ 0.04658621 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.82% שינוי מחיר (1D) -8.07% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Mettalex (MTLX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.79. במהלך 24 השעות האחרונות, MTLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.78 לבין שיא של $ 1.95, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04658621.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTLX השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -8.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mettalex (MTLX) מידע שוק

שווי שוק $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.46M$ 71.46M $ 71.46M אספקת מחזור 4.06M 4.06M 4.06M אספקה כוללת 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mettalex הוא $ 7.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTLX הוא 4.06M, עם היצע כולל של 40000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.46M.