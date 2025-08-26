Metal Dollar מחיר (XMD)
-0.38%
+0.12%
-0.77%
-0.77%
Metal Dollar (XMD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998639. במהלך 24 השעות האחרונות, XMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992015 לבין שיא של $ 1.007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.909529.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMD השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Metal Dollar הוא $ 837.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMD הוא 836.56K, עם היצע כולל של 836560.774787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 837.19K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Metal Dollarל USDהיה $ +0.00119423.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetal Dollar ל USDהיה . $ -0.0025527210.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMetal Dollar ל USDהיה $ +0.0000428416.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Metal Dollarל USDהיה $ +0.0050731863749151.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00119423
|+0.12%
|30 ימים
|$ -0.0025527210
|-0.25%
|60 ימים
|$ +0.0000428416
|+0.00%
|90 ימים
|$ +0.0050731863749151
|+0.51%
What is the project about? The Metal Dollar (XMD) represents an innovative approach to stablecoins, operating on the Proton Blockchain. Its design brings increased stability, transparency, and efficiency to digital transactions. Uniquely, XMD is backed by an array of established, non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins, including USDC, USDT, and PAX, a method intended to mitigate risks associated with single-issuer or algorithmic stablecoins and enhance stability. What makes your project unique? The Metal Dollar distinguishes itself from traditional stablecoins by pegging its value to a selection of established stablecoins, providing an innovative approach to stability and governance. It utilizes the Proton Blockchain's features to enable secure, efficient transactions with swift confirmation times, high throughput, and low fees. The project is also characterized by a decentralized governance model supported by the Metal DAO (XMT) token. XMT token holders can propose and vote on crucial decisions concerning the Metal Dollar protocol, facilitating a democratic and inclusive management over the protocol's direction. History of your project. The Metal Dollar project came into existence in 2022 as a response to the growing demand for stability and reliability in the crypto market. It aims to combine the benefits of non-algorithmic bank reserve-backed stablecoins with the transparency, security, and efficiency offered by the Proton Blockchain. What’s next for your project? Plans for XMD include collaborations with industry stakeholders to increase its reach and enhance functionality. Future developments envision interoperability with other blockchain networks and increased integration with DApps. What can your token be used for? XMD, as a stablecoin, facilitates transactions on ProtonDEX.com. The process to mint XMD involves bridging supported stablecoins onto Proton Blockchain. The value of XMD is pegged to the basket of these supported stablecoins.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Metal Dollar (XMD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metal Dollar (XMD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metal Dollar.
בדוק את Metal Dollar תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Metal Dollar (XMD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XMD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.