Metal Dollar (XMD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.992015 גבוה 24 שעות $ 1.007 שיא כל הזמנים $ 1.086 המחיר הנמוך ביותר $ 0.909529 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) +0.12% שינוי מחיר (7D) -0.77%

Metal Dollar (XMD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998639. במהלך 24 השעות האחרונות, XMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992015 לבין שיא של $ 1.007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.909529.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMD השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +0.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metal Dollar (XMD) מידע שוק

שווי שוק $ 837.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 837.19K אספקת מחזור 836.56K אספקה כוללת 836,560.774787

שווי השוק הנוכחי של Metal Dollar הוא $ 837.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMD הוא 836.56K, עם היצע כולל של 836560.774787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 837.19K.