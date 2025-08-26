Meowcoin (MEWC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003995 $ 0.00003995 $ 0.00003995 24 שעות נמוך $ 0.00006941 $ 0.00006941 $ 0.00006941 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003995$ 0.00003995 $ 0.00003995 גבוה 24 שעות $ 0.00006941$ 0.00006941 $ 0.00006941 שיא כל הזמנים $ 0.00215431$ 0.00215431 $ 0.00215431 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002019$ 0.00002019 $ 0.00002019 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -11.16% שינוי מחיר (7D) -20.87% שינוי מחיר (7D) -20.87%

Meowcoin (MEWC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00005838. במהלך 24 השעות האחרונות, MEWC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003995 לבין שיא של $ 0.00006941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEWCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00215431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002019.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEWC השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -11.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meowcoin (MEWC) מידע שוק

שווי שוק $ 453.57K$ 453.57K $ 453.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 453.57K$ 453.57K $ 453.57K אספקת מחזור 7.77B 7.77B 7.77B אספקה כוללת 7,768,570,932.232954 7,768,570,932.232954 7,768,570,932.232954

שווי השוק הנוכחי של Meowcoin הוא $ 453.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEWC הוא 7.77B, עם היצע כולל של 7768570932.232954. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 453.57K.