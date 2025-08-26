Meme Games WTF (WTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00149303 $ 0.00149303 $ 0.00149303 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00149303$ 0.00149303 $ 0.00149303 שיא כל הזמנים $ 0.00394945$ 0.00394945 $ 0.00394945 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) +19.49% שינוי מחיר (7D) +3.31% שינוי מחיר (7D) +3.31%

Meme Games WTF (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122644. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00149303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00394945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +19.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meme Games WTF (WTF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M אספקת מחזור 990.68M 990.68M 990.68M אספקה כוללת 999,327,150.441745 999,327,150.441745 999,327,150.441745

שווי השוק הנוכחי של Meme Games WTF הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTF הוא 990.68M, עם היצע כולל של 999327150.441745. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.