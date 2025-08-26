עוד על WTF

Meme Games WTF סֵמֶל

Meme Games WTF מחיר (WTF)

לא רשום

1 WTF ל USDמחיר חי:

+19.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Meme Games WTF (WTF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:55:04 (UTC+8)

Meme Games WTF (WTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.38%

+19.49%

+3.31%

+3.31%

Meme Games WTF (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122644. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00149303, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00394945, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, +19.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meme Games WTF (WTF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Meme Games WTF הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTF הוא 990.68M, עם היצע כולל של 999327150.441745. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.23M.

Meme Games WTF (WTF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meme Games WTFל USDהיה $ +0.00020002.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeme Games WTF ל USDהיה . $ -0.0005948665.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeme Games WTF ל USDהיה $ +0.0001785608.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meme Games WTFל USDהיה $ -0.0006413009790772987.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00020002+19.49%
30 ימים$ -0.0005948665-48.50%
60 ימים$ +0.0001785608+14.56%
90 ימים$ -0.0006413009790772987-34.33%

מה זהMeme Games WTF (WTF)

Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Meme Games WTF (WTF) משאב

האתר הרשמי

Meme Games WTFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meme Games WTF (WTF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meme Games WTF (WTF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meme Games WTF.

בדוק את Meme Games WTF תחזית המחיר עכשיו‏!

WTF למטבעות מקומיים

Meme Games WTF (WTF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meme Games WTF (WTF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WTF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meme Games WTF (WTF)

כמה שווה Meme Games WTF (WTF) היום?
החי WTFהמחיר ב USD הוא 0.00122644 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WTF ל USD?
המחיר הנוכחי של WTF ל USD הוא $ 0.00122644. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meme Games WTF?
שווי השוק של WTF הוא $ 1.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WTF?
ההיצע במחזור של WTF הוא 990.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WTF?
‏‏WTF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00394945 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WTF?
WTF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WTF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WTF הוא -- USD.
האם WTF יעלה השנה?
WTF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WTF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:55:04 (UTC+8)

Meme Games WTF (WTF) עדכונים חשובים מהתעשייה

