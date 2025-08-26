עוד על FIRE

FIRE מידע על מחיר

FIRE מסמך לבן

FIRE אתר רשמי

FIRE טוקניומיקה

FIRE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Matr1x Fire סֵמֶל

Matr1x Fire מחיר (FIRE)

לא רשום

1 FIRE ל USDמחיר חי:

$0.00446032
$0.00446032$0.00446032
-14.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Matr1x Fire (FIRE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:08 (UTC+8)

Matr1x Fire (FIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00423959
$ 0.00423959$ 0.00423959
24 שעות נמוך
$ 0.00523933
$ 0.00523933$ 0.00523933
גבוה 24 שעות

$ 0.00423959
$ 0.00423959$ 0.00423959

$ 0.00523933
$ 0.00523933$ 0.00523933

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 0.00423959
$ 0.00423959$ 0.00423959

-0.00%

-14.51%

-36.28%

-36.28%

Matr1x Fire (FIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00446068. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00423959 לבין שיא של $ 0.00523933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00423959.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -14.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matr1x Fire (FIRE) מידע שוק

$ 297.64K
$ 297.64K$ 297.64K

--
----

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

66.73M
66.73M 66.73M

965,646,716.8256
965,646,716.8256 965,646,716.8256

שווי השוק הנוכחי של Matr1x Fire הוא $ 297.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIRE הוא 66.73M, עם היצע כולל של 965646716.8256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.31M.

Matr1x Fire (FIRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Matr1x Fireל USDהיה $ -0.000757380145749917.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMatr1x Fire ל USDהיה . $ -0.0029098041.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMatr1x Fire ל USDהיה $ -0.0037300224.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Matr1x Fireל USDהיה $ -0.04261396250143429.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000757380145749917-14.51%
30 ימים$ -0.0029098041-65.23%
60 ימים$ -0.0037300224-83.62%
90 ימים$ -0.04261396250143429-90.52%

מה זהMatr1x Fire (FIRE)

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Matr1x Fire (FIRE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Matr1x Fireתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Matr1x Fire (FIRE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Matr1x Fire (FIRE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Matr1x Fire.

בדוק את Matr1x Fire תחזית המחיר עכשיו‏!

FIRE למטבעות מקומיים

Matr1x Fire (FIRE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Matr1x Fire (FIRE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FIRE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Matr1x Fire (FIRE)

כמה שווה Matr1x Fire (FIRE) היום?
החי FIREהמחיר ב USD הוא 0.00446068 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FIRE ל USD?
המחיר הנוכחי של FIRE ל USD הוא $ 0.00446068. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Matr1x Fire?
שווי השוק של FIRE הוא $ 297.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FIRE?
ההיצע במחזור של FIRE הוא 66.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FIRE?
‏‏FIRE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.35 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FIRE?
FIRE ‏‏רשם מחירATL של 0.00423959 USD.
מהו נפח המסחר של FIRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FIRE הוא -- USD.
האם FIRE יעלה השנה?
FIRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FIRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:41:08 (UTC+8)

Matr1x Fire (FIRE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.