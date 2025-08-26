Matr1x Fire (FIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00423959 $ 0.00423959 $ 0.00423959 24 שעות נמוך $ 0.00523933 $ 0.00523933 $ 0.00523933 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00423959$ 0.00423959 $ 0.00423959 גבוה 24 שעות $ 0.00523933$ 0.00523933 $ 0.00523933 שיא כל הזמנים $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00423959$ 0.00423959 $ 0.00423959 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -14.51% שינוי מחיר (7D) -36.28% שינוי מחיר (7D) -36.28%

Matr1x Fire (FIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00446068. במהלך 24 השעות האחרונות, FIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00423959 לבין שיא של $ 0.00523933, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00423959.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIRE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -14.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Matr1x Fire (FIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 297.64K$ 297.64K $ 297.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.31M$ 4.31M $ 4.31M אספקת מחזור 66.73M 66.73M 66.73M אספקה כוללת 965,646,716.8256 965,646,716.8256 965,646,716.8256

שווי השוק הנוכחי של Matr1x Fire הוא $ 297.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIRE הוא 66.73M, עם היצע כולל של 965646716.8256. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.31M.