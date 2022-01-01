Matr1x Fire (FIRE) טוקנומיקה
Matr1x Fire (FIRE) מידע
Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.
Matr1x Fire (FIRE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Matr1x Fire (FIRE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Matr1x Fire (FIRE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Matr1x Fire (FIRE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של FIRE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות FIREהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את FIREטוקניומיקה, חקרו אתFIREהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
FIRE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן FIRE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FIRE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.