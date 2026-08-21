Mad Coin מחיר היום

מחיר Mad Coin ($MAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $MAD ל USD הוא $ 0 לכל $MAD.

Mad Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 279,840, עם היצע במחזור של 486.11M $MAD. ב‑24 השעות האחרונות, $MAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00556353, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $MAD נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -59.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.77K.

Mad Coin ($MAD) מידע שוק

שווי שוק $ 279.84K$ 279.84K $ 279.84K נפח (24 שעות) $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.84K$ 279.84K $ 279.84K אספקת מחזור 486.11M 486.11M 486.11M אספקה כוללת 486,107,320.560929 486,107,320.560929 486,107,320.560929

שווי השוק הנוכחי של Mad Coin הוא $ 279.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.77K. ההיצע במחזור של $MAD הוא 486.11M, עם היצע כולל של 486107320.560929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 279.84K.