long boi מחיר היום

מחיר long boi (LONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LONG ל USD הוא $ 0 לכל LONG.

long boi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,358, עם היצע במחזור של 999.43M LONG. ב‑24 השעות האחרונות, LONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00851294, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LONG נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו +48.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

long boi (LONG) מידע שוק

שווי שוק $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M אספקה כוללת 999,431,611.269878 999,431,611.269878 999,431,611.269878

שווי השוק הנוכחי של long boi הוא $ 23.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LONG הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999431611.269878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.36K.