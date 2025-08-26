LocalCoinSwap (LCS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.314537 גבוה 24 שעות $ 0.325964 שיא כל הזמנים $ 0.490867 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00190108 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.44% שינוי מחיר (7D) +5.58%

LocalCoinSwap (LCS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.321255. במהלך 24 השעות האחרונות, LCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.314537 לבין שיא של $ 0.325964, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.490867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00190108.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LCS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LocalCoinSwap (LCS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.29M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.37M אספקת מחזור 38.25M אספקה כוללת 72,732,420.0

שווי השוק הנוכחי של LocalCoinSwap הוא $ 12.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LCS הוא 38.25M, עם היצע כולל של 72732420.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.37M.