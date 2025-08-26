Liquid Mercury (MERC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00458609 $ 0.00458609 $ 0.00458609 24 שעות נמוך $ 0.0065 $ 0.0065 $ 0.0065 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00458609$ 0.00458609 $ 0.00458609 גבוה 24 שעות $ 0.0065$ 0.0065 $ 0.0065 שיא כל הזמנים $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00101985$ 0.00101985 $ 0.00101985 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.81% שינוי מחיר (7D) -14.92% שינוי מחיר (7D) -14.92%

Liquid Mercury (MERC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00458681. במהלך 24 השעות האחרונות, MERC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00458609 לבין שיא של $ 0.0065, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MERCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.001, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101985.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MERC השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid Mercury (MERC) מידע שוק

שווי שוק $ 9.80M$ 9.80M $ 9.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.52M$ 27.52M $ 27.52M אספקת מחזור 2.14B 2.14B 2.14B אספקה כוללת 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Liquid Mercury הוא $ 9.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MERC הוא 2.14B, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.52M.