Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways.
The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs.
The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs.
As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Liquid Mercury (MERC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Liquid Mercury (MERC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Liquid Mercury (MERC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MERC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MERCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MERCטוקניומיקה, חקרו אתMERCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
