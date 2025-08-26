Kuma Inu (KUMA) מידע על מחיר (USD)

Kuma Inu (KUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUMA השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -8.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kuma Inu (KUMA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.38M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.70M אספקת מחזור 398.74T אספקה כוללת 491,490,111,925,534.7

שווי השוק הנוכחי של Kuma Inu הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUMA הוא 398.74T, עם היצע כולל של 491490111925534.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.70M.