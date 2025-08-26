Kinesis Silver (KAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 38.48 $ 38.48 $ 38.48 24 שעות נמוך $ 39.22 $ 39.22 $ 39.22 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 38.48$ 38.48 $ 38.48 גבוה 24 שעות $ 39.22$ 39.22 $ 39.22 שיא כל הזמנים $ 53.13$ 53.13 $ 53.13 המחיר הנמוך ביותר $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -0.56% שינוי מחיר (7D) +0.87% שינוי מחיר (7D) +0.87%

Kinesis Silver (KAG) המחיר בזמן אמת של הוא $38.52. במהלך 24 השעות האחרונות, KAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 38.48 לבין שיא של $ 39.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 53.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.36.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAG השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -0.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kinesis Silver (KAG) מידע שוק

שווי שוק $ 147.13M$ 147.13M $ 147.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.13M$ 147.13M $ 147.13M אספקת מחזור 3.82M 3.82M 3.82M אספקה כוללת 3,820,061.6828 3,820,061.6828 3,820,061.6828

שווי השוק הנוכחי של Kinesis Silver הוא $ 147.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAG הוא 3.82M, עם היצע כולל של 3820061.6828. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.13M.