הטוקנים המובילים של סחורות שעברו טוקניזציה לפי שווי שוק

סחורות שעברו טוקניזציה הן טוקנים דיגיטליים המייצגים בעלות ישירה או חשיפה למשאבים פיזיים כמו זהב, כסף או מוצרים חקלאיים. הן משלבות את הערך הפנימי ותכונות ההגנה מפני אינפלציה של סחורות מסורתיות עם הנזילות והשקיפות של רשתות בלוקצ׳יין הפועלות 24/7. קטגוריה זו מאפשרת למשקיעים לגוון בצורה חלקה את התיקים הדיגיטליים שלהם באמצעות נכסים מוחשיים.