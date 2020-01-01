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הטוקנים המובילים של סחורות שעברו טוקניזציה לפי שווי שוק

סחורות שעברו טוקניזציה הן טוקנים דיגיטליים המייצגים בעלות ישירה או חשיפה למשאבים פיזיים כמו זהב, כסף או מוצרים חקלאיים. הן משלבות את הערך הפנימי ותכונות ההגנה מפני אינפלציה של סחורות מסורתיות עם הנזילות והשקיפות של רשתות בלוקצ׳יין הפועלות 24/7. קטגוריה זו מאפשרת למשקיעים לגוון בצורה חלקה את התיקים הדיגיטליים שלהם באמצעות נכסים מוחשיים.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,544.25
+0.05%
+1.69%
+4.25%
$ 2.79B
$ 199.93
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,554.15
+0.04%
+1.75%
+4.04%
$ 2.08B
$ 895.01
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 147.09
+0.10%
+0.02%
+3.48%
$ 350.99M
$ 1.62K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,537.92
+0.06%
+0.02%
+4.19%
$ 124.16M
$ 21.31M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,381.24
+1.18%
+15.07%
+0.44%
$ 85.46M
$ 5.16K
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,538.54
-0.08%
+0.02%
+3.91%
$ 74.12M
$ 625.43K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,554.83
0.00%
+0.02%
+3.99%
$ 14.02M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,461.79
-0.70%
-0.00%
+2.50%
$ 10.76M
$ 118.98
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 144.33
+0.01%
+0.01%
+1.50%
$ 6.36M
$ 34.42K
10
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 66.51
+0.02%
+0.01%
+2.81%
$ 6.17M
$ 697.36K
11
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.07063
+2.90%
+13.09%
+18.28%
$ 5.78M
$ 2.41M
12
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 68.42
0.00%
+0.02%
+6.14%
$ 5.00M
$ 25.40K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00656038
+0.75%
-0.15%
+31.51%
$ 4.45M
$ 4.61K
14
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 146.54
-0.15%
+0.02%
+5.42%
$ 3.51M
$ 935.48K
15
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
16
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.39
0.00%
-0.01%
+17.80%
$ 825.10K
$ 13.69K
17
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,486.99
0.00%
--
+1.46%
$ 627.18K
$ 10.32
18
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
19
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
20
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
0.00%
$ 76.16K
$ 9.96
21
Palladium rStock
Palladium rStock
PALLR
$ 99.97
0.00%
--
0.00%
$ 46.78K
$ 1.00
22
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.546
+0.13%
+4.94%
+4.26%
--
$ 16.55K
23
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.16
0.00%
-0.96%
-9.63%
--
$ 1.22K
24
SILVER
SILVER
KAG
$ 49.18
-0.87%
-0.77%
+1.05%
--
$ 2.48K
25
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.576
+0.32%
+0.71%
+1.44%
--
$ 8.75K
26
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 146.41
+0.06%
+1.69%
+4.14%
--
$ 3.28K

שאלות נפוצות

מהן סחורות שעברו טוקניזציה בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים?
סחורות שעברו טוקניזציה הן נכסים דיגיטליים על גבי בלוקצ׳יין המייצגים בעלות ישירה או חשיפה למחיר של משאבים פיזיים מהעולם האמיתי כמו זהב, כסף, נפט או מוצרים חקלאיים.
כיצד סחורות שעברו טוקניזציה שונות מ-ETF מסורתיים על סחורות?
בניגוד ל-ETF על סחורות מסורתיות המוגבלות לשעות המסחר בבורסה, סחורות שעברו טוקניזציה מציעות נזילות גלובלית 24/7, סליקה מיידית, והן ניתנות לתכנות מלא בתוך האקוסיסטם של פיננסים מבוזרים.
האם משקיעים יכולים לפדות פיזית מטבעות קריפטוגרפיים של סחורות שעברו טוקניזציה?
במקרים רבים, כן. פרויקטים איכותיים של סחורות שעברו טוקניזציה מאפשרים למחזיקי טוקנים לפדות את הנכסים הדיגיטליים שלהם עבור הסחורה הפיזית הבסיסית, בתנאי שהם עומדים בדרישות ביקורת ולוגיסטיקה מסוימות שנקבעו על ידי המנפיק.
מהם היתרונות של שימוש בטכנולוגיית בלוקצ׳יין למסחר בסחורות פיזיות?
טכנולוגיית בלוקצ׳יין מבטלת את הצורך במתווכים יקרים, מורידה משמעותית את חסמי הכניסה באמצעות בעלות חלקית, ומספקת פנקס שקוף ובלתי ניתן לשינוי לביקורת עתודות סחורות.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סחורות אסימוניות יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.