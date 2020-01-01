סחורות שעברו טוקניזציה הן טוקנים דיגיטליים המייצגים בעלות ישירה או חשיפה למשאבים פיזיים כמו זהב, כסף או מוצרים חקלאיים. הן משלבות את הערך הפנימי ותכונות ההגנה מפני אינפלציה של סחורות מסורתיות עם הנזילות והשקיפות של רשתות בלוקצ׳יין הפועלות 24/7. קטגוריה זו מאפשרת למשקיעים לגוון בצורה חלקה את התיקים הדיגיטליים שלהם באמצעות נכסים מוחשיים.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סחורות אסימוניות יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.