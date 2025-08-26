עוד על AGETH

Kelp Gain סֵמֶל

Kelp Gain מחיר (AGETH)

לא רשום

1 AGETH ל USDמחיר חי:

$4,519.49
$4,519.49$4,519.49
-8.80%1D
USD
Kelp Gain (AGETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:25:11 (UTC+8)

Kelp Gain (AGETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,498.9
$ 4,498.9$ 4,498.9
24 שעות נמוך
$ 4,979.5
$ 4,979.5$ 4,979.5
גבוה 24 שעות

$ 4,498.9
$ 4,498.9$ 4,498.9

$ 4,979.5
$ 4,979.5$ 4,979.5

$ 5,124.84
$ 5,124.84$ 5,124.84

$ 1,430.83
$ 1,430.83$ 1,430.83

-0.76%

-8.81%

+0.11%

+0.11%

Kelp Gain (AGETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,519.49. במהלך 24 השעות האחרונות, AGETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,498.9 לבין שיא של $ 4,979.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,124.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,430.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGETH השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -8.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים.

Kelp Gain (AGETH) מידע שוק

$ 85.64M
$ 85.64M$ 85.64M

--
----

$ 85.64M
$ 85.64M$ 85.64M

18.97K
18.97K 18.97K

18,969.82992027373
18,969.82992027373 18,969.82992027373

שווי השוק הנוכחי של Kelp Gain הוא $ 85.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGETH הוא 18.97K, עם היצע כולל של 18969.82992027373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.64M.

Kelp Gain (AGETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kelp Gainל USDהיה $ -437.109439672179.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKelp Gain ל USDהיה . $ +744.5403306510.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKelp Gain ל USDהיה $ +3,590.9598756020.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kelp Gainל USDהיה $ +1,776.859011383276.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -437.109439672179-8.81%
30 ימים$ +744.5403306510+16.47%
60 ימים$ +3,590.9598756020+79.45%
90 ימים$ +1,776.859011383276+64.79%

מה זהKelp Gain (AGETH)

KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort.

Kelp Gain (AGETH) משאב

האתר הרשמי

Kelp Gainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kelp Gain (AGETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kelp Gain (AGETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kelp Gain.

בדוק את Kelp Gain תחזית המחיר עכשיו‏!

AGETH למטבעות מקומיים

Kelp Gain (AGETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kelp Gain (AGETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kelp Gain (AGETH)

כמה שווה Kelp Gain (AGETH) היום?
החי AGETHהמחיר ב USD הוא 4,519.49 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AGETH ל USD הוא $ 4,519.49. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kelp Gain?
שווי השוק של AGETH הוא $ 85.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGETH?
ההיצע במחזור של AGETH הוא 18.97K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGETH?
‏‏AGETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,124.84 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGETH?
AGETH ‏‏רשם מחירATL של 1,430.83 USD.
מהו נפח המסחר של AGETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGETH הוא -- USD.
האם AGETH יעלה השנה?
AGETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:25:11 (UTC+8)

