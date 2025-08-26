Kelp Gain (AGETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,498.9 $ 4,498.9 $ 4,498.9 24 שעות נמוך $ 4,979.5 $ 4,979.5 $ 4,979.5 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,498.9$ 4,498.9 $ 4,498.9 גבוה 24 שעות $ 4,979.5$ 4,979.5 $ 4,979.5 שיא כל הזמנים $ 5,124.84$ 5,124.84 $ 5,124.84 המחיר הנמוך ביותר $ 1,430.83$ 1,430.83 $ 1,430.83 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -8.81% שינוי מחיר (7D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +0.11%

Kelp Gain (AGETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,519.49. במהלך 24 השעות האחרונות, AGETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,498.9 לבין שיא של $ 4,979.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,124.84, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,430.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGETH השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -8.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kelp Gain (AGETH) מידע שוק

שווי שוק $ 85.64M$ 85.64M $ 85.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.64M$ 85.64M $ 85.64M אספקת מחזור 18.97K 18.97K 18.97K אספקה כוללת 18,969.82992027373 18,969.82992027373 18,969.82992027373

שווי השוק הנוכחי של Kelp Gain הוא $ 85.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGETH הוא 18.97K, עם היצע כולל של 18969.82992027373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.64M.