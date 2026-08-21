KarmaVerse by Virtuals מחיר היום

מחיר KarmaVerse by Virtuals (KARMA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KARMA ל USD הוא $ 0 לכל KARMA.

KarmaVerse by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,150.05, עם היצע במחזור של 850.00M KARMA. ב‑24 השעות האחרונות, KARMA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KARMA נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KarmaVerse by Virtuals (KARMA) מידע שוק

שווי שוק $ 17.15K$ 17.15K $ 17.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.18K$ 20.18K $ 20.18K אספקת מחזור 850.00M 850.00M 850.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KarmaVerse by Virtuals הוא $ 17.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KARMA הוא 850.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.18K.