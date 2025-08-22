Aerodrome Finance (AERO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.3418. במהלך 24 השעות האחרונות, AERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.325 לבין שיא של $ 1.494, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.330764700582137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00642369156521956.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AERO השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aerodrome Finance (AERO) מידע שוק
No.71
$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B
$ 779.07K
$ 779.07K$ 779.07K
$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B
885.88M
885.88M 885.88M
--
----
1,725,155,412.872782
1,725,155,412.872782 1,725,155,412.872782
0.03%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Aerodrome Finance הוא $ 1.19B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 779.07K. ההיצע במחזור של AERO הוא 885.88M, עם היצע כולל של 1725155412.872782. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31B.
Aerodrome Finance (AERO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aerodrome Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.096048
-6.68%
30 ימים
$ +0.445
+49.62%
60 ימים
$ +0.5288
+65.04%
90 ימים
$ +0.7419
+123.67%
Aerodrome Finance שינוי מחיר היום
היום,AERO רשם שינוי של $ -0.096048 (-6.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aerodrome Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.445 (+49.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aerodrome Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AERO ראה שינוי של $ +0.5288 (+65.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aerodrome Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.7419 (+123.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aerodrome Finance (AERO)?
Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.
Aerodrome Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aerodrome Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAERO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aerodrome Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAerodrome Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Aerodrome Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Aerodrome Finance (AERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aerodrome Finance (AERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aerodrome Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Aerodrome Finance (AERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Aerodrome Finance (AERO)
מחפש איך לקנותAerodrome Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aerodrome Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.