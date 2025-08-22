עוד על AERO

AERO מידע על מחיר

AERO מסמך לבן

AERO אתר רשמי

AERO טוקניומיקה

AERO תחזית מחיר

AERO היסטוריה

AERO מדריך קנייה

AEROממיר מטבעות לפיאט

AERO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aerodrome Finance סֵמֶל

Aerodrome Finance מְחִיר(AERO)

1 AERO ל USDמחיר חי:

$1.3418
$1.3418$1.3418
-6.68%1D
USD
Aerodrome Finance (AERO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:57:27 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.325
$ 1.325$ 1.325
24 שעות נמוך
$ 1.494
$ 1.494$ 1.494
גבוה 24 שעות

$ 1.325
$ 1.325$ 1.325

$ 1.494
$ 1.494$ 1.494

$ 2.330764700582137
$ 2.330764700582137$ 2.330764700582137

$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956

+1.19%

-6.68%

+3.49%

+3.49%

Aerodrome Finance (AERO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.3418. במהלך 24 השעות האחרונות, AERO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.325 לבין שיא של $ 1.494, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.330764700582137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00642369156521956.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AERO השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -6.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aerodrome Finance (AERO) מידע שוק

No.71

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

$ 779.07K
$ 779.07K$ 779.07K

$ 2.31B
$ 2.31B$ 2.31B

885.88M
885.88M 885.88M

--
----

1,725,155,412.872782
1,725,155,412.872782 1,725,155,412.872782

0.03%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Aerodrome Finance הוא $ 1.19B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 779.07K. ההיצע במחזור של AERO הוא 885.88M, עם היצע כולל של 1725155412.872782. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.31B.

Aerodrome Finance (AERO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aerodrome Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.096048-6.68%
30 ימים$ +0.445+49.62%
60 ימים$ +0.5288+65.04%
90 ימים$ +0.7419+123.67%
Aerodrome Finance שינוי מחיר היום

היום,AERO רשם שינוי של $ -0.096048 (-6.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aerodrome Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.445 (+49.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aerodrome Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AERO ראה שינוי של $ +0.5288 (+65.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aerodrome Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.7419 (+123.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aerodrome Finance (AERO)?

בדוק את Aerodrome Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aerodrome Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAERO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aerodrome Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAerodrome Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aerodrome Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aerodrome Finance (AERO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aerodrome Finance (AERO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aerodrome Finance.

בדוק את Aerodrome Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Aerodrome Finance (AERO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aerodrome Finance (AERO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AERO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aerodrome Finance (AERO)

מחפש איך לקנותAerodrome Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aerodrome Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AERO למטבעות מקומיים

1 Aerodrome Finance(AERO) ל VND
35,309.467
1 Aerodrome Finance(AERO) ל AUD
A$2.052954
1 Aerodrome Finance(AERO) ל GBP
0.992932
1 Aerodrome Finance(AERO) ל EUR
1.14053
1 Aerodrome Finance(AERO) ל USD
$1.3418
1 Aerodrome Finance(AERO) ל MYR
RM5.63556
1 Aerodrome Finance(AERO) ל TRY
55.000382
1 Aerodrome Finance(AERO) ל JPY
¥197.2446
1 Aerodrome Finance(AERO) ל ARS
ARS$1,772.5178
1 Aerodrome Finance(AERO) ל RUB
108.471112
1 Aerodrome Finance(AERO) ל INR
117.501426
1 Aerodrome Finance(AERO) ל IDR
Rp21,641.932454
1 Aerodrome Finance(AERO) ל KRW
1,861.022928
1 Aerodrome Finance(AERO) ל PHP
76.01297
1 Aerodrome Finance(AERO) ל EGP
￡E.65.063882
1 Aerodrome Finance(AERO) ל BRL
R$7.272556
1 Aerodrome Finance(AERO) ל CAD
C$1.851684
1 Aerodrome Finance(AERO) ל BDT
163.243388
1 Aerodrome Finance(AERO) ל NGN
2,051.67929
1 Aerodrome Finance(AERO) ל COP
$5,388.749308
1 Aerodrome Finance(AERO) ל ZAR
R.23.535172
1 Aerodrome Finance(AERO) ל UAH
55.61761
1 Aerodrome Finance(AERO) ל VES
Bs187.852
1 Aerodrome Finance(AERO) ל CLP
$1,286.7862
1 Aerodrome Finance(AERO) ל PKR
Rs380.427136
1 Aerodrome Finance(AERO) ל KZT
717.916672
1 Aerodrome Finance(AERO) ל THB
฿43.527992
1 Aerodrome Finance(AERO) ל TWD
NT$40.871228
1 Aerodrome Finance(AERO) ל AED
د.إ4.924406
1 Aerodrome Finance(AERO) ל CHF
Fr1.07344
1 Aerodrome Finance(AERO) ל HKD
HK$10.479458
1 Aerodrome Finance(AERO) ל AMD
֏512.326076
1 Aerodrome Finance(AERO) ל MAD
.د.م12.0762
1 Aerodrome Finance(AERO) ל MXN
$25.011152
1 Aerodrome Finance(AERO) ל SAR
ريال5.03175
1 Aerodrome Finance(AERO) ל PLN
4.884152
1 Aerodrome Finance(AERO) ל RON
лв5.796576
1 Aerodrome Finance(AERO) ל SEK
kr12.773936
1 Aerodrome Finance(AERO) ל BGN
лв2.240806
1 Aerodrome Finance(AERO) ל HUF
Ft456.238836
1 Aerodrome Finance(AERO) ל CZK
28.164382
1 Aerodrome Finance(AERO) ל KWD
د.ك0.409249
1 Aerodrome Finance(AERO) ל ILS
4.521866
1 Aerodrome Finance(AERO) ל AOA
Kz1,223.144626
1 Aerodrome Finance(AERO) ל BHD
.د.ب0.5058586
1 Aerodrome Finance(AERO) ל BMD
$1.3418
1 Aerodrome Finance(AERO) ל DKK
kr8.560684
1 Aerodrome Finance(AERO) ל HNL
L35.128324
1 Aerodrome Finance(AERO) ל MUR
61.239752
1 Aerodrome Finance(AERO) ל NAD
$23.521754
1 Aerodrome Finance(AERO) ל NOK
kr13.538762
1 Aerodrome Finance(AERO) ל NZD
$2.28106
1 Aerodrome Finance(AERO) ל PAB
B/.1.3418
1 Aerodrome Finance(AERO) ל PGK
K5.662396
1 Aerodrome Finance(AERO) ל QAR
ر.ق4.870734
1 Aerodrome Finance(AERO) ל RSD
дин.134.461778

Aerodrome Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aerodrome Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAerodrome Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aerodrome Finance

כמה שווה Aerodrome Finance (AERO) היום?
החי AEROהמחיר ב USD הוא 1.3418 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AERO ל USD?
המחיר הנוכחי של AERO ל USD הוא $ 1.3418. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aerodrome Finance?
שווי השוק של AERO הוא $ 1.19B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AERO?
ההיצע במחזור של AERO הוא 885.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AERO?
‏‏AERO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.330764700582137 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AERO?
AERO ‏‏רשם מחירATL של 0.00642369156521956 USD.
מהו נפח המסחר של AERO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AERO הוא $ 779.07K USD.
האם AERO יעלה השנה?
AERO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AERO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:57:27 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AERO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 1.3418 USD

מסחרAERO

USDTAERO
$1.3418
$1.3418$1.3418
-6.69%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד