MultiBank Group מחיר היום

מחיר MultiBank Group (MBG) בזמן אמת היום הוא $ 0.4747, עם שינוי של 3.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MBG ל USD הוא $ 0.4747 לכל MBG.

MultiBank Group כרגע מדורג במקום #3253 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MBG. ב‑24 השעות האחרונות, MBG סחר בין $ 0.4527 (נמוך) ל $ 0.4773 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.6915943417368275, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.36701751283509526.

ביצועים לטווח קצר, MBG נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -14.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.39M.

MultiBank Group (MBG) מידע שוק

דירוג No.3253 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 474.70M$ 474.70M $ 474.70M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

