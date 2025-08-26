JellfFishCoin (JELLYFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -5.49% שינוי מחיר (7D) +3.47% שינוי מחיר (7D) +3.47%

JellfFishCoin (JELLYFC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JELLYFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JELLYFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JELLYFC השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -5.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JellfFishCoin (JELLYFC) מידע שוק

שווי שוק $ 80.88K$ 80.88K $ 80.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.88K$ 80.88K $ 80.88K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,960,147.723181 999,960,147.723181 999,960,147.723181

שווי השוק הנוכחי של JellfFishCoin הוא $ 80.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JELLYFC הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999960147.723181. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.88K.