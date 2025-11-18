Jack Potts by Virtuals מחיר היום

מחיר Jack Potts by Virtuals (JACK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009215, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JACK ל USD הוא $ 0.00009215 לכל JACK.

Jack Potts by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,137, עם היצע במחזור של 576.65M JACK. ב‑24 השעות האחרונות, JACK סחר בין $ 0.00009203 (נמוך) ל $ 0.00009905 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00062833, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000446.

ביצועים לטווח קצר, JACK נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Jack Potts by Virtuals (JACK) מידע שוק

שווי שוק $ 53.14K$ 53.14K $ 53.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.15K$ 92.15K $ 92.15K אספקת מחזור 576.65M 576.65M 576.65M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Jack Potts by Virtuals הוא $ 53.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JACK הוא 576.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.15K.