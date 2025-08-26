עוד על IB

IB מידע על מחיר

IB אתר רשמי

IB טוקניומיקה

IB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

infinite backrooms סֵמֶל

infinite backrooms מחיר (IB)

לא רשום

1 IB ל USDמחיר חי:

$0.00011617
$0.00011617$0.00011617
-10.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
infinite backrooms (IB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:22 (UTC+8)

infinite backrooms (IB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01155285
$ 0.01155285$ 0.01155285

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-10.85%

-0.59%

-0.59%

infinite backrooms (IB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01155285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IB השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -10.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

infinite backrooms (IB) מידע שוק

$ 115.90K
$ 115.90K$ 115.90K

--
----

$ 115.90K
$ 115.90K$ 115.90K

998.82M
998.82M 998.82M

998,819,785.974061
998,819,785.974061 998,819,785.974061

שווי השוק הנוכחי של infinite backrooms הוא $ 115.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IB הוא 998.82M, עם היצע כולל של 998819785.974061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.90K.

infinite backrooms (IB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של infinite backroomsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלinfinite backrooms ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלinfinite backrooms ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של infinite backroomsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.85%
30 ימים$ 0-19.34%
60 ימים$ 0-2.00%
90 ימים$ 0--

מה זהinfinite backrooms (IB)

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

infinite backrooms (IB) משאב

האתר הרשמי

infinite backroomsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה infinite backrooms (IB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות infinite backrooms (IB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור infinite backrooms.

בדוק את infinite backrooms תחזית המחיר עכשיו‏!

IB למטבעות מקומיים

infinite backrooms (IB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של infinite backrooms (IB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על infinite backrooms (IB)

כמה שווה infinite backrooms (IB) היום?
החי IBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IB ל USD?
המחיר הנוכחי של IB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של infinite backrooms?
שווי השוק של IB הוא $ 115.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IB?
ההיצע במחזור של IB הוא 998.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IB?
‏‏IB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01155285 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IB?
IB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IB הוא -- USD.
האם IB יעלה השנה?
IB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:22 (UTC+8)

infinite backrooms (IB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.