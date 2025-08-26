infinite backrooms (IB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01155285 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -10.85% שינוי מחיר (7D) -0.59%

infinite backrooms (IB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01155285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IB השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -10.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

infinite backrooms (IB) מידע שוק

שווי שוק $ 115.90K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 115.90K אספקת מחזור 998.82M אספקה כוללת 998,819,785.974061

שווי השוק הנוכחי של infinite backrooms הוא $ 115.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IB הוא 998.82M, עם היצע כולל של 998819785.974061. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 115.90K.