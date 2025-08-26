Fate Adventure (FA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.082077 24 שעות נמוך $ 0.092588 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.075025 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -8.25% שינוי מחיר (7D) -7.69%

Fate Adventure (FA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082594. במהלך 24 השעות האחרונות, FA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082077 לבין שיא של $ 0.092588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075025.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fate Adventure (FA) מידע שוק

שווי שוק $ 426.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 825.38K אספקת מחזור 5.17M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fate Adventure הוא $ 426.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FA הוא 5.17M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 825.38K.