Fate Adventure סֵמֶל

Fate Adventure מחיר (FA)

לא רשום

1 FA ל USDמחיר חי:

-8.20%1D
mexc
USD
Fate Adventure (FA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:52:04 (UTC+8)

Fate Adventure (FA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.71%

-8.25%

-7.69%

-7.69%

Fate Adventure (FA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082594. במהלך 24 השעות האחרונות, FA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.082077 לבין שיא של $ 0.092588, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.075025.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FA השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fate Adventure (FA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Fate Adventure הוא $ 426.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FA הוא 5.17M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 825.38K.

Fate Adventure (FA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fate Adventureל USDהיה $ -0.0074278740070441.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFate Adventure ל USDהיה . $ -0.0105075343.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFate Adventure ל USDהיה $ -0.0171770659.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fate Adventureל USDהיה $ -0.09919229365114016.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0074278740070441-8.25%
30 ימים$ -0.0105075343-12.72%
60 ימים$ -0.0171770659-20.79%
90 ימים$ -0.09919229365114016-54.56%

מה זהFate Adventure (FA)

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fate Adventure (FA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Fate Adventureתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fate Adventure (FA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fate Adventure (FA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fate Adventure.

בדוק את Fate Adventure תחזית המחיר עכשיו‏!

FA למטבעות מקומיים

Fate Adventure (FA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fate Adventure (FA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fate Adventure (FA)

כמה שווה Fate Adventure (FA) היום?
החי FAהמחיר ב USD הוא 0.082594 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FA ל USD?
המחיר הנוכחי של FA ל USD הוא $ 0.082594. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fate Adventure?
שווי השוק של FA הוא $ 426.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FA?
ההיצע במחזור של FA הוא 5.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FA?
‏‏FA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FA?
FA ‏‏רשם מחירATL של 0.075025 USD.
מהו נפח המסחר של FA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FA הוא -- USD.
האם FA יעלה השנה?
FA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.