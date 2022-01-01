Fate Adventure (FA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Fate Adventure (FA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Fate Adventure (FA) מידע

Fate Adventure is a comprehensive intellectual property that forms the foundation for multiple product verticals, all unified under the FA token ecosystem. Our flagship, Fate Adventure RPG, is a fully on-chain, anime-style trainers-monsters game and the first dApp to implement an innovative revenue-sharing model. A portion of future dApp revenue will automatically be used to purchase FA tokens, generating sustained buying pressure that directly benefits token holders.

https://fagame.org/
https://docs.fagame.org/

Fate Adventure (FA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Fate Adventure (FA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 442.19K
$ 442.19K$ 442.19K
ההיצע הכולל:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
אספקה במחזור:
$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 856.12K
$ 856.12K$ 856.12K
שיא כל הזמנים:
$ 2.04
$ 2.04$ 2.04
שפל כל הזמנים:
$ 0.075025
$ 0.075025$ 0.075025
מחיר נוכחי:
$ 0.085519
$ 0.085519$ 0.085519

Fate Adventure (FA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Fate Adventure (FA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של FA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות FAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את FAטוקניומיקה, חקרו אתFAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

