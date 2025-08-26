Druid AI (DRU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00589734 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -9.85% שינוי מחיר (7D) -1.27%

Druid AI (DRU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00589734, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRU השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -9.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Druid AI (DRU) מידע שוק

שווי שוק $ 33.24K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.24K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Druid AI הוא $ 33.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.24K.