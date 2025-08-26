Druid AI מחיר (DRU)
Druid AI (DRU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00589734, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRU השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -9.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Druid AI הוא $ 33.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.24K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Druid AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDruid AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDruid AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Druid AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.85%
|30 ימים
|$ 0
|-11.99%
|60 ימים
|$ 0
|+10.23%
|90 ימים
|$ 0
|--
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
