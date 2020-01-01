Druid AI (DRU) טוקנומיקה
Druid AI (DRU) מידע
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity.
At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability.
Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
Druid AI (DRU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Druid AI (DRU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Druid AI (DRU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Druid AI (DRU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של DRU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות DRUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את DRUטוקניומיקה, חקרו אתDRUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
DRU חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן DRU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DRU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.