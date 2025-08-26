עוד על CYI

CYI by Virtuals סֵמֶל

CYI by Virtuals מחיר (CYI)

לא רשום

1 CYI ל USDמחיר חי:

$0.00060072
$0.00060072$0.00060072
-8.40%1D
USD
CYI by Virtuals (CYI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:31:29 (UTC+8)

CYI by Virtuals (CYI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00863419
$ 0.00863419$ 0.00863419

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-8.48%

-2.07%

-2.07%

CYI by Virtuals (CYI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00863419, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYI השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CYI by Virtuals (CYI) מידע שוק

$ 598.33K
$ 598.33K$ 598.33K

--
----

$ 598.33K
$ 598.33K$ 598.33K

996.01M
996.01M 996.01M

996,011,075.543142
996,011,075.543142 996,011,075.543142

שווי השוק הנוכחי של CYI by Virtuals הוא $ 598.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYI הוא 996.01M, עם היצע כולל של 996011075.543142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 598.33K.

CYI by Virtuals (CYI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CYI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCYI by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCYI by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CYI by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.48%
30 ימים$ 0-39.29%
60 ימים$ 0-33.74%
90 ימים$ 0--

מה זהCYI by Virtuals (CYI)

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

CYI by Virtuals (CYI) משאב

האתר הרשמי

CYI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CYI by Virtuals (CYI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CYI by Virtuals (CYI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CYI by Virtuals.

בדוק את CYI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CYI למטבעות מקומיים

CYI by Virtuals (CYI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CYI by Virtuals (CYI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CYI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CYI by Virtuals (CYI)

כמה שווה CYI by Virtuals (CYI) היום?
החי CYIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CYI ל USD?
המחיר הנוכחי של CYI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CYI by Virtuals?
שווי השוק של CYI הוא $ 598.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CYI?
ההיצע במחזור של CYI הוא 996.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CYI?
‏‏CYI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00863419 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CYI?
CYI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CYI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CYI הוא -- USD.
האם CYI יעלה השנה?
CYI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CYI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:31:29 (UTC+8)

