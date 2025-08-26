CYI by Virtuals (CYI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00863419 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.66% שינוי מחיר (1D) -8.48% שינוי מחיר (7D) -2.07%

CYI by Virtuals (CYI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00863419, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYI השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CYI by Virtuals (CYI) מידע שוק

שווי שוק $ 598.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 598.33K אספקת מחזור 996.01M אספקה כוללת 996,011,075.543142

שווי השוק הנוכחי של CYI by Virtuals הוא $ 598.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYI הוא 996.01M, עם היצע כולל של 996011075.543142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 598.33K.