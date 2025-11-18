Candle TV מחיר היום

מחיר Candle TV (CANDLE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CANDLE ל USD הוא -- לכל CANDLE.

Candle TV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,670,499, עם היצע במחזור של 6.00B CANDLE. ב‑24 השעות האחרונות, CANDLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00478067, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CANDLE נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו -38.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Candle TV (CANDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.45M$ 4.45M $ 4.45M אספקת מחזור 6.00B 6.00B 6.00B אספקה כוללת 9,999,922,091.356531 9,999,922,091.356531 9,999,922,091.356531

שווי השוק הנוכחי של Candle TV הוא $ 2.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CANDLE הוא 6.00B, עם היצע כולל של 9999922091.356531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.45M.