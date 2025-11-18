Bux The Rabbit מחיר היום

מחיר Bux The Rabbit (BUX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUX ל USD הוא -- לכל BUX.

Bux The Rabbit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,309, עם היצע במחזור של 1.00B BUX. ב‑24 השעות האחרונות, BUX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUX נע ב -- בשעה האחרונה ו -37.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bux The Rabbit (BUX) מידע שוק

שווי שוק $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.31K$ 30.31K $ 30.31K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

