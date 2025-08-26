BULLIEVE (BULLIEVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00321065 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.01% שינוי מחיר (1D) -10.20% שינוי מחיר (7D) +2.16%

BULLIEVE (BULLIEVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BULLIEVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULLIEVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00321065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BULLIEVE השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, -10.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BULLIEVE (BULLIEVE) מידע שוק

שווי שוק $ 427.98K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 427.98K אספקת מחזור 999.58M אספקה כוללת 999,584,626.2

שווי השוק הנוכחי של BULLIEVE הוא $ 427.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BULLIEVE הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999584626.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.98K.