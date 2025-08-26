עוד על BULLIEVE

BULLIEVE סֵמֶל

BULLIEVE מחיר (BULLIEVE)

לא רשום

1 BULLIEVE ל USDמחיר חי:

$0.00042816
-9.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
BULLIEVE (BULLIEVE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:49 (UTC+8)

BULLIEVE (BULLIEVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0

$ 0

$ 0.00321065
$ 0.00321065

$ 0

+1.01%

-10.20%

+2.16%

+2.16%

BULLIEVE (BULLIEVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BULLIEVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULLIEVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00321065, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BULLIEVE השתנה ב +1.01% במהלך השעה האחרונה, -10.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BULLIEVE (BULLIEVE) מידע שוק

$ 427.98K
--
$ 427.98K

999.58M

999,584,626.2

שווי השוק הנוכחי של BULLIEVE הוא $ 427.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BULLIEVE הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999584626.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.98K.

BULLIEVE (BULLIEVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BULLIEVEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBULLIEVE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBULLIEVE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BULLIEVEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.20%
30 ימים$ 0+33.93%
60 ימים$ 0+82.76%
90 ימים$ 0--

מה זהBULLIEVE (BULLIEVE)

$BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BULLIEVE (BULLIEVE) משאב

האתר הרשמי

BULLIEVEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BULLIEVE (BULLIEVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BULLIEVE (BULLIEVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BULLIEVE.

בדוק את BULLIEVE תחזית המחיר עכשיו‏!

BULLIEVE למטבעות מקומיים

BULLIEVE (BULLIEVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BULLIEVE (BULLIEVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BULLIEVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BULLIEVE (BULLIEVE)

כמה שווה BULLIEVE (BULLIEVE) היום?
החי BULLIEVEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BULLIEVE ל USD?
המחיר הנוכחי של BULLIEVE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BULLIEVE?
שווי השוק של BULLIEVE הוא $ 427.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BULLIEVE?
ההיצע במחזור של BULLIEVE הוא 999.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BULLIEVE?
‏‏BULLIEVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00321065 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BULLIEVE?
BULLIEVE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BULLIEVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BULLIEVE הוא -- USD.
האם BULLIEVE יעלה השנה?
BULLIEVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BULLIEVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
