Brokecoin (BROKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.03% שינוי מחיר (1D) -1.84% שינוי מחיר (7D) +80.57% שינוי מחיר (7D) +80.57%

Brokecoin (BROKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BROKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROKE השתנה ב +4.03% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+80.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brokecoin (BROKE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M אספקת מחזור 89.80B 89.80B 89.80B אספקה כוללת 89,890,990,246.48691 89,890,990,246.48691 89,890,990,246.48691

שווי השוק הנוכחי של Brokecoin הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROKE הוא 89.80B, עם היצע כולל של 89890990246.48691. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.