עוד על BROKE

BROKE מידע על מחיר

BROKE מסמך לבן

BROKE אתר רשמי

BROKE טוקניומיקה

BROKE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Brokecoin סֵמֶל

Brokecoin מחיר (BROKE)

לא רשום

1 BROKE ל USDמחיר חי:

--
----
-1.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Brokecoin (BROKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:28 (UTC+8)

Brokecoin (BROKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.03%

-1.84%

+80.57%

+80.57%

Brokecoin (BROKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BROKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROKE השתנה ב +4.03% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+80.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Brokecoin (BROKE) מידע שוק

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

89.80B
89.80B 89.80B

89,890,990,246.48691
89,890,990,246.48691 89,890,990,246.48691

שווי השוק הנוכחי של Brokecoin הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROKE הוא 89.80B, עם היצע כולל של 89890990246.48691. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.04M.

Brokecoin (BROKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Brokecoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrokecoin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBrokecoin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Brokecoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.84%
30 ימים$ 0-9.78%
60 ימים$ 0+192.25%
90 ימים$ 0--

מה זהBrokecoin (BROKE)

BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Brokecoin (BROKE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Brokecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Brokecoin (BROKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Brokecoin (BROKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Brokecoin.

בדוק את Brokecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

BROKE למטבעות מקומיים

Brokecoin (BROKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Brokecoin (BROKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BROKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Brokecoin (BROKE)

כמה שווה Brokecoin (BROKE) היום?
החי BROKEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BROKE ל USD?
המחיר הנוכחי של BROKE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Brokecoin?
שווי השוק של BROKE הוא $ 1.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BROKE?
ההיצע במחזור של BROKE הוא 89.80B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BROKE?
‏‏BROKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BROKE?
BROKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BROKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BROKE הוא -- USD.
האם BROKE יעלה השנה?
BROKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BROKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:52:28 (UTC+8)

Brokecoin (BROKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.