Binance Yellow Robot מחיר היום

מחיר Binance Yellow Robot (BINA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BINA ל USD הוא $ 0 לכל BINA.

Binance Yellow Robot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,791, עם היצע במחזור של 1.00B BINA. ב‑24 השעות האחרונות, BINA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01389238, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BINA נע ב +0.31% בשעה האחרונה ו -0.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Binance Yellow Robot (BINA) מידע שוק

שווי שוק $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Binance Yellow Robot הוא $ 21.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.79K.