Biaocoin (BIAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.18% שינוי מחיר (7D) +2.83% שינוי מחיר (7D) +2.83%

Biaocoin (BIAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BIAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIAO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Biaocoin (BIAO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 310.94K$ 310.94K $ 310.94K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 787,301,182,580.98 787,301,182,580.98 787,301,182,580.98

שווי השוק הנוכחי של Biaocoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIAO הוא 0.00, עם היצע כולל של 787301182580.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.94K.