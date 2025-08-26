עוד על BASEISFOREVERYONE

Base is for everyone סֵמֶל

Base is for everyone מחיר (BASEISFOREVERYONE)

לא רשום

1 BASEISFOREVERYONE ל USDמחיר חי:

$0.00363084
$0.00363084
-12.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:09:13 (UTC+8)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00358692
$ 0.00358692
24 שעות נמוך
$ 0.00428518
$ 0.00428518
גבוה 24 שעות

$ 0.00358692
$ 0.00358692

$ 0.00428518
$ 0.00428518

$ 0.02107695
$ 0.02107695

$ 0.00102246
$ 0.00102246

-0.17%

-12.64%

-14.69%

-14.69%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00363084. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEISFOREVERYONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00358692 לבין שיא של $ 0.00428518, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEISFOREVERYONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02107695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102246.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEISFOREVERYONE השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -12.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) מידע שוק

$ 3.63M
$ 3.63M

--
----

$ 3.63M
$ 3.63M

1000.00M
1000.00M

999,996,975.3715674
999,996,975.3715674

שווי השוק הנוכחי של Base is for everyone הוא $ 3.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEISFOREVERYONE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996975.3715674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.63M.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Base is for everyoneל USDהיה $ -0.000525354340100677.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBase is for everyone ל USDהיה . $ -0.0018574386.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBase is for everyone ל USDהיה $ -0.0003022507.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Base is for everyoneל USDהיה $ -0.002601808623723158.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000525354340100677-12.64%
30 ימים$ -0.0018574386-51.15%
60 ימים$ -0.0003022507-8.32%
90 ימים$ -0.002601808623723158-41.74%

מה זהBase is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) משאב

האתר הרשמי

Base is for everyoneתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Base is for everyone.

בדוק את Base is for everyone תחזית המחיר עכשיו‏!

BASEISFOREVERYONE למטבעות מקומיים

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASEISFOREVERYONE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

כמה שווה Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) היום?
החי BASEISFOREVERYONEהמחיר ב USD הוא 0.00363084 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BASEISFOREVERYONE ל USD?
המחיר הנוכחי של BASEISFOREVERYONE ל USD הוא $ 0.00363084. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Base is for everyone?
שווי השוק של BASEISFOREVERYONE הוא $ 3.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BASEISFOREVERYONE?
ההיצע במחזור של BASEISFOREVERYONE הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASEISFOREVERYONE?
‏‏BASEISFOREVERYONE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02107695 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASEISFOREVERYONE?
BASEISFOREVERYONE ‏‏רשם מחירATL של 0.00102246 USD.
מהו נפח המסחר של BASEISFOREVERYONE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASEISFOREVERYONE הוא -- USD.
האם BASEISFOREVERYONE יעלה השנה?
BASEISFOREVERYONE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASEISFOREVERYONE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

