טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00358692 $ 0.00358692 $ 0.00358692 24 שעות נמוך $ 0.00428518 $ 0.00428518 $ 0.00428518 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00358692$ 0.00358692 $ 0.00358692 גבוה 24 שעות $ 0.00428518$ 0.00428518 $ 0.00428518 שיא כל הזמנים $ 0.02107695$ 0.02107695 $ 0.02107695 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00102246$ 0.00102246 $ 0.00102246 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -12.64% שינוי מחיר (7D) -14.69% שינוי מחיר (7D) -14.69%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00363084. במהלך 24 השעות האחרונות, BASEISFOREVERYONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00358692 לבין שיא של $ 0.00428518, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEISFOREVERYONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02107695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102246.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASEISFOREVERYONE השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -12.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674

שווי השוק הנוכחי של Base is for everyone הוא $ 3.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEISFOREVERYONE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996975.3715674. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.63M.