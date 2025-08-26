ATS COIN (ATSCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.001698 $ 0.001698 $ 0.001698 24 שעות נמוך $ 0.00189215 $ 0.00189215 $ 0.00189215 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.001698$ 0.001698 $ 0.001698 גבוה 24 שעות $ 0.00189215$ 0.00189215 $ 0.00189215 שיא כל הזמנים $ 0.01167141$ 0.01167141 $ 0.01167141 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00134759$ 0.00134759 $ 0.00134759 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -9.00% שינוי מחיר (7D) +1.60% שינוי מחיר (7D) +1.60%

ATS COIN (ATSCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169801. במהלך 24 השעות האחרונות, ATSCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001698 לבין שיא של $ 0.00189215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATSCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01167141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00134759.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATSCOIN השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -9.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ATS COIN (ATSCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 359.48K$ 359.48K $ 359.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.48K$ 359.48K $ 359.48K אספקת מחזור 210.00M 210.00M 210.00M אספקה כוללת 209,999,987.985694 209,999,987.985694 209,999,987.985694

שווי השוק הנוכחי של ATS COIN הוא $ 359.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATSCOIN הוא 210.00M, עם היצע כולל של 209999987.985694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.48K.