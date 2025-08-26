עוד על ATSCOIN

ATS COIN מחיר (ATSCOIN)

1 ATSCOIN ל USDמחיר חי:

$0.00169801
$0.00169801
-9.00%1D
ATS COIN (ATSCOIN) טבלת מחירים חיה
ATS COIN (ATSCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.02%

-9.00%

+1.60%

+1.60%

ATS COIN (ATSCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00169801. במהלך 24 השעות האחרונות, ATSCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001698 לבין שיא של $ 0.00189215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATSCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01167141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00134759.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATSCOIN השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -9.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ATS COIN (ATSCOIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ATS COIN הוא $ 359.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATSCOIN הוא 210.00M, עם היצע כולל של 209999987.985694. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.48K.

ATS COIN (ATSCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ATS COINל USDהיה $ -0.000168109820100744.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלATS COIN ל USDהיה . $ +0.0000023520.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלATS COIN ל USDהיה $ -0.0014153657.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ATS COINל USDהיה $ -0.007070801200907141.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000168109820100744-9.00%
30 ימים$ +0.0000023520+0.14%
60 ימים$ -0.0014153657-83.35%
90 ימים$ -0.007070801200907141-80.63%

מה זהATS COIN (ATSCOIN)

ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.

ATS COIN (ATSCOIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ATS COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ATS COIN (ATSCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ATS COIN (ATSCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ATS COIN.

בדוק את ATS COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

ATSCOIN למטבעות מקומיים

ATS COIN (ATSCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ATS COIN (ATSCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATSCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ATS COIN (ATSCOIN)

כמה שווה ATS COIN (ATSCOIN) היום?
החי ATSCOINהמחיר ב USD הוא 0.00169801 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATSCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של ATSCOIN ל USD הוא $ 0.00169801. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ATS COIN?
שווי השוק של ATSCOIN הוא $ 359.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATSCOIN?
ההיצע במחזור של ATSCOIN הוא 210.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATSCOIN?
‏‏ATSCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01167141 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATSCOIN?
ATSCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.00134759 USD.
מהו נפח המסחר של ATSCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATSCOIN הוא -- USD.
האם ATSCOIN יעלה השנה?
ATSCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATSCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.