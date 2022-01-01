ATS COIN (ATSCOIN) טוקנומיקה

ATS COIN (ATSCOIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי ATS COIN (ATSCOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

ATS COIN (ATSCOIN) מידע

ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers,

retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.

אתר רשמי:
https://atscoin.io/
מסמך לבן:
https://atscoin.io/Whitepaper.pdf

ATS COIN (ATSCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ATS COIN (ATSCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 389.12K
$ 389.12K
ההיצע הכולל:
$ 210.00M
$ 210.00M
אספקה במחזור:
$ 210.00M
$ 210.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 389.12K
$ 389.12K
שיא כל הזמנים:
$ 0.01167141
$ 0.01167141
שפל כל הזמנים:
$ 0.00134759
$ 0.00134759
מחיר נוכחי:
$ 0.00185294
$ 0.00185294

ATS COIN (ATSCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של ATS COIN (ATSCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של ATSCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות ATSCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את ATSCOINטוקניומיקה, חקרו אתATSCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

ATSCOIN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן ATSCOIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ATSCOIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.