AtlasOra מחיר היום

מחיר AtlasOra (AORA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00340764, עם שינוי של 6.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AORA ל USD הוא $ 0.00340764 לכל AORA.

AtlasOra כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 167,425, עם היצע במחזור של 49.13M AORA. ב‑24 השעות האחרונות, AORA סחר בין $ 0.00318123 (נמוך) ל $ 0.00341748 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.189989, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00230211.

ביצועים לטווח קצר, AORA נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +6.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.46K.

AtlasOra (AORA) מידע שוק

שווי שוק $ 167.43K$ 167.43K $ 167.43K נפח (24 שעות) $ 2.46K$ 2.46K $ 2.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 681.52K$ 681.52K $ 681.52K אספקת מחזור 49.13M 49.13M 49.13M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AtlasOra הוא $ 167.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.46K. ההיצע במחזור של AORA הוא 49.13M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 681.52K.