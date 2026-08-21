Verified Emeralds מחיר היום

מחיר Verified Emeralds (VEREM) בזמן אמת היום הוא ₪ 5.1, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VEREM ל ILS הוא ₪ 5.1 לכל VEREM.

Verified Emeralds כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VEREM. ב‑24 השעות האחרונות, VEREM סחר בין ₪ 4.87 (נמוך) ל ₪ 5.55 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, VEREM נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -12.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 5.94K.

Verified Emeralds (VEREM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 5.94K₪ 5.94K ₪ 5.94K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 255.00M₪ 255.00M ₪ 255.00M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 50,000,000 50,000,000 50,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Verified Emeralds הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 5.94K. ההיצע במחזור של VEREM הוא --, עם היצע כולל של 50000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 255.00M.