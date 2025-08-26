ASX Capital (ASX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.153152 $ 0.153152 $ 0.153152 24 שעות נמוך $ 0.17437 $ 0.17437 $ 0.17437 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.153152$ 0.153152 $ 0.153152 גבוה 24 שעות $ 0.17437$ 0.17437 $ 0.17437 שיא כל הזמנים $ 0.354417$ 0.354417 $ 0.354417 המחיר הנמוך ביותר $ 0.142634$ 0.142634 $ 0.142634 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.45% שינוי מחיר (1D) -1.95% שינוי מחיר (7D) -5.65% שינוי מחיר (7D) -5.65%

ASX Capital (ASX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.163455. במהלך 24 השעות האחרונות, ASX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.153152 לבין שיא של $ 0.17437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.354417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.142634.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASX השתנה ב +2.45% במהלך השעה האחרונה, -1.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASX Capital (ASX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M אספקת מחזור 7.39M 7.39M 7.39M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ASX Capital הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASX הוא 7.39M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.