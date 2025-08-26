עוד על ASX

ASX Capital סֵמֶל

ASX Capital מחיר (ASX)

$0.162433
-2.50%1D
ASX Capital (ASX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:19:03 (UTC+8)

ASX Capital (ASX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.45%

-1.95%

-5.65%

-5.65%

ASX Capital (ASX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.163455. במהלך 24 השעות האחרונות, ASX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.153152 לבין שיא של $ 0.17437, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.354417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.142634.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASX השתנה ב +2.45% במהלך השעה האחרונה, -1.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASX Capital (ASX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ASX Capital הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASX הוא 7.39M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.

ASX Capital (ASX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ASX Capitalל USDהיה $ -0.0032675005390986.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASX Capital ל USDהיה . $ -0.0225855090.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASX Capital ל USDהיה $ -0.0106843995.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ASX Capitalל USDהיה $ -0.03343310200713477.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0032675005390986-1.95%
30 ימים$ -0.0225855090-13.81%
60 ימים$ -0.0106843995-6.53%
90 ימים$ -0.03343310200713477-16.98%

מה זהASX Capital (ASX)

Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token

ASX Capital (ASX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ASX Capitalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ASX Capital (ASX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ASX Capital (ASX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ASX Capital.

בדוק את ASX Capital תחזית המחיר עכשיו‏!

ASX למטבעות מקומיים

ASX Capital (ASX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ASX Capital (ASX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ASX Capital (ASX)

כמה שווה ASX Capital (ASX) היום?
החי ASXהמחיר ב USD הוא 0.163455 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASX ל USD?
המחיר הנוכחי של ASX ל USD הוא $ 0.163455. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ASX Capital?
שווי השוק של ASX הוא $ 1.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASX?
ההיצע במחזור של ASX הוא 7.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASX?
‏‏ASX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.354417 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASX?
ASX ‏‏רשם מחירATL של 0.142634 USD.
מהו נפח המסחר של ASX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASX הוא -- USD.
האם ASX יעלה השנה?
ASX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
ASX Capital (ASX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.