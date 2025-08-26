AskTianAI (TIAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00179474$ 0.00179474 $ 0.00179474 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.68% שינוי מחיר (1D) -10.45% שינוי מחיר (7D) -40.05% שינוי מחיר (7D) -40.05%

AskTianAI (TIAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TIAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00179474, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIAN השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -10.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-40.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AskTianAI (TIAN) מידע שוק

שווי שוק $ 256.28K$ 256.28K $ 256.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 474.76K$ 474.76K $ 474.76K אספקת מחזור 539.82M 539.82M 539.82M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AskTianAI הוא $ 256.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIAN הוא 539.82M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 474.76K.