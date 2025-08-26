All Will Retire (AWR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00406016 גבוה 24 שעות $ 0.0051715 שיא כל הזמנים $ 0.01505533 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.19% שינוי מחיר (1D) +0.38% שינוי מחיר (7D) -19.10%

All Will Retire (AWR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436409. במהלך 24 השעות האחרונות, AWR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00406016 לבין שיא של $ 0.0051715, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AWRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01505533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AWR השתנה ב -3.19% במהלך השעה האחרונה, +0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

All Will Retire (AWR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.21M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.36M אספקת מחזור 964.66M אספקה כוללת 999,664,751.4149

שווי השוק הנוכחי של All Will Retire הוא $ 4.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWR הוא 964.66M, עם היצע כולל של 999664751.4149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.36M.