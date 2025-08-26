עוד על AWR

All Will Retire סֵמֶל

All Will Retire מחיר (AWR)

1 AWR ל USDמחיר חי:

$0.0043777
+0.60%1D
All Will Retire (AWR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:00 (UTC+8)

All Will Retire (AWR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00406016
24 שעות נמוך
$ 0.0051715
גבוה 24 שעות

$ 0.00406016
$ 0.0051715
$ 0.01505533
$ 0
-3.19%

+0.38%

-19.10%

-19.10%

All Will Retire (AWR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436409. במהלך 24 השעות האחרונות, AWR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00406016 לבין שיא של $ 0.0051715, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AWRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01505533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AWR השתנה ב -3.19% במהלך השעה האחרונה, +0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

All Will Retire (AWR) מידע שוק

$ 4.21M
--
$ 4.36M
964.66M
999,664,751.4149
שווי השוק הנוכחי של All Will Retire הוא $ 4.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWR הוא 964.66M, עם היצע כולל של 999664751.4149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.36M.

All Will Retire (AWR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של All Will Retireל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAll Will Retire ל USDהיה . $ -0.0013722793.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAll Will Retire ל USDהיה $ +0.0005835730.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של All Will Retireל USDהיה $ +0.000346375351905841.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.38%
30 ימים$ -0.0013722793-31.44%
60 ימים$ +0.0005835730+13.37%
90 ימים$ +0.000346375351905841+8.62%

מה זהAll Will Retire (AWR)

AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."

All Will Retire (AWR) משאב

האתר הרשמי

All Will Retireתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה All Will Retire (AWR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות All Will Retire (AWR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור All Will Retire.

בדוק את All Will Retire תחזית המחיר עכשיו‏!

AWR למטבעות מקומיים

All Will Retire (AWR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של All Will Retire (AWR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AWR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על All Will Retire (AWR)

כמה שווה All Will Retire (AWR) היום?
החי AWRהמחיר ב USD הוא 0.00436409 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AWR ל USD?
המחיר הנוכחי של AWR ל USD הוא $ 0.00436409. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של All Will Retire?
שווי השוק של AWR הוא $ 4.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AWR?
ההיצע במחזור של AWR הוא 964.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AWR?
‏‏AWR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01505533 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AWR?
AWR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AWR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AWR הוא -- USD.
האם AWR יעלה השנה?
AWR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AWR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:00 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.