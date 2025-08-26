All Will Retire מחיר (AWR)
-3.19%
+0.38%
-19.10%
-19.10%
All Will Retire (AWR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00436409. במהלך 24 השעות האחרונות, AWR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00406016 לבין שיא של $ 0.0051715, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AWRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01505533, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AWR השתנה ב -3.19% במהלך השעה האחרונה, +0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של All Will Retire הוא $ 4.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AWR הוא 964.66M, עם היצע כולל של 999664751.4149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.36M.
במהלך היום, השינוי במחיר של All Will Retireל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAll Will Retire ל USDהיה . $ -0.0013722793.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAll Will Retire ל USDהיה $ +0.0005835730.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של All Will Retireל USDהיה $ +0.000346375351905841.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.38%
|30 ימים
|$ -0.0013722793
|-31.44%
|60 ימים
|$ +0.0005835730
|+13.37%
|90 ימים
|$ +0.000346375351905841
|+8.62%
AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."
