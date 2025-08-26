AI Slop (AISLOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00304386$ 0.00304386 $ 0.00304386 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -2.93% שינוי מחיר (7D) -30.14% שינוי מחיר (7D) -30.14%

AI Slop (AISLOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AISLOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AISLOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00304386, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AISLOP השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Slop (AISLOP) מידע שוק

שווי שוק $ 239.15K$ 239.15K $ 239.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 239.15K$ 239.15K $ 239.15K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI Slop הוא $ 239.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AISLOP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 239.15K.