AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00277961 גבוה 24 שעות $ 0.00448896 שיא כל הזמנים $ 0.02364412 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.22% שינוי מחיר (1D) -15.65% שינוי מחיר (7D) +153.18%

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00288894. במהלך 24 השעות האחרונות, ROCKET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00277961 לבין שיא של $ 0.00448896, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROCKETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02364412, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROCKET השתנה ב +3.22% במהלך השעה האחרונה, -15.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+153.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.89M אספקת מחזור 827.53M אספקה כוללת 998,766,801.234573

שווי השוק הנוכחי של AI ROCKET by Virtuals הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROCKET הוא 827.53M, עם היצע כולל של 998766801.234573. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.89M.