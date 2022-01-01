AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) טוקנומיקה
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) מידע
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.
Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:
- Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?
What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.
How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.
The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.
No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.
- Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.
What We Track:
Website Traffic: Is the project gaining attention?
Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?
Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.
Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.
Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.
- Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.
Sources:
Google Trends data.
Sector-specific market cap growth.
Keyword spikes across crypto platforms.
Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.
Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.
- Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?
How It Works:
AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.
Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.
The Result:
More engagement.
More followers.
More clout.
Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ROCKET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ROCKETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ROCKETטוקניומיקה, חקרו אתROCKETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ROCKET חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ROCKET עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROCKET משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.