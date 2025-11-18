Agent Vilady TV מחיר היום

מחיר Agent Vilady TV (VILADY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00988087, עם שינוי של 3.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VILADY ל USD הוא $ 0.00988087 לכל VILADY.

Agent Vilady TV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,594, עם היצע במחזור של 9.98M VILADY. ב‑24 השעות האחרונות, VILADY סחר בין $ 0.00961515 (נמוך) ל $ 0.01033784 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01562303, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00961515.

ביצועים לטווח קצר, VILADY נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו -12.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Agent Vilady TV (VILADY) מידע שוק

שווי שוק $ 98.59K$ 98.59K $ 98.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.59K$ 98.59K $ 98.59K אספקת מחזור 9.98M 9.98M 9.98M אספקה כוללת 9,984,037.602636896 9,984,037.602636896 9,984,037.602636896

