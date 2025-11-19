Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר (USD)

קבל Agent Vilady TV תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה VILADY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Agent Vilady TV % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Agent Vilady TV תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Agent Vilady TV ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010244 בשנת 2025. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Agent Vilady TV ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010756 בשנת 2026. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של VILADY הוא $ 0.011294 עם 10.25% שיעור צמיחה. Agent Vilady TV (VILADY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של VILADY הוא $ 0.011859 עם 15.76% שיעור צמיחה. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של VILADY הוא $ 0.012452 עם 21.55% שיעור צמיחה. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של VILADY הוא $ 0.013074 עם 27.63% שיעור צמיחה. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Agent Vilady TV עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021297. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Agent Vilady TV עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.034691. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.010244 0.00%

2026 $ 0.010756 5.00%

2027 $ 0.011294 10.25%

2028 $ 0.011859 15.76%

2029 $ 0.012452 21.55%

2030 $ 0.013074 27.63%

2031 $ 0.013728 34.01%

2032 $ 0.014414 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.015135 47.75%

2034 $ 0.015892 55.13%

2035 $ 0.016687 62.89%

2036 $ 0.017521 71.03%

2037 $ 0.018397 79.59%

2038 $ 0.019317 88.56%

2039 $ 0.020283 97.99%

2040 $ 0.021297 107.89% הצג עוד לטווח קצר Agent Vilady TV תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.010244 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.010245 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.010254 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.010286 0.41% Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורVILADYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.010244 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורVILADY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.010245 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורVILADY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.010254 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Agent Vilady TV (VILADY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורVILADY הוא $0.010286 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Agent Vilady TV מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 101.58K$ 101.58K $ 101.58K אספקת מחזור 9.98M 9.98M 9.98M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר VILADY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, VILADY יש כמות במעגל של 9.98M ושווי שוק כולל של $ 101.58K. צפה VILADY במחיר חי

Agent Vilady TV מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAgent Vilady TVדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAgent Vilady TV הוא 0.010244USD. היצע במחזור של Agent Vilady TV(VILADY) הוא 9.98M VILADY , מה שמעניק לו שווי שוק של $101,582 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.34% $ 0.000425 $ 0.010253 $ 0.009615

7 ימים -7.73% $ -0.000792 $ 0.012892 $ 0.009649

30 ימים -19.97% $ -0.002045 $ 0.012892 $ 0.009649 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Agent Vilady TV הראה תנועת מחירים של $0.000425 , המשקפת 4.34% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Agent Vilady TV נסחר בשיא של $0.012892 ושפל של $0.009649 . נרשם שינוי במחיר של -7.73% . מגמה אחרונה זו מציגה אתVILADY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Agent Vilady TV חווה -19.97% שינוי, המשקף בערך $-0.002045 לערכו. זה מצביע על כך ש VILADY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Agent Vilady TV (VILADY) מודול חיזוי מחיר עובד? Agent Vilady TV מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של VILADYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAgent Vilady TV לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של VILADY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Agent Vilady TV. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלVILADY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלVILADY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Agent Vilady TV.

מדוע VILADY חיזוי מחירים חשוב?

VILADY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם VILADY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, VILADY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של VILADY בחודש הבא? על פי Agent Vilady TV (VILADY) כלי תחזית המחירים, המחיר VILADY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 VILADY בשנת 2026? המחיר של 1 Agent Vilady TV (VILADY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VILADY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של VILADY בשנת 2027? Agent Vilady TV (VILADY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VILADY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של VILADY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Agent Vilady TV (VILADY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של VILADY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Agent Vilady TV (VILADY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 VILADY בשנת 2030? המחיר של 1 Agent Vilady TV (VILADY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, VILADY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי VILADY תחזית המחיר בשנת 2040? Agent Vilady TV (VILADY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 VILADY עד שנת 2040.