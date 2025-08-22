עוד על SUIAI

SUI Agents סֵמֶל

SUI Agents מְחִיר(SUIAI)

SUI Agents (SUIAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:43:41 (UTC+8)

SUI Agents (SUIAI) מידע על מחיר (USD)

SUI Agents (SUIAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01547. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01538 לבין שיא של $ 0.01593, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI Agents (SUIAI) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של SUI Agents הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 941.78. ההיצע במחזור של SUIAI הוא --, עם היצע כולל של 66785500. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.

SUI Agents (SUIAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SUI Agentsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000388-0.25%
30 ימים$ -0.00236-13.24%
60 ימים$ -0.00298-16.16%
90 ימים$ -0.00778-33.47%
SUI Agents שינוי מחיר היום

היום,SUIAI רשם שינוי של $ -0.0000388 (-0.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SUI Agents שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00236 (-13.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SUI Agents שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUIAI ראה שינוי של $ -0.00298 (-16.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SUI Agents שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00778 (-33.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUI Agents (SUIAI)?

בדוק את SUI Agents עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUI Agentsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSUIAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUI Agentsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUI Agents לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SUI Agentsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUI Agents (SUIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUI Agents (SUIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUI Agents.

בדוק את SUI Agents תחזית המחיר עכשיו‏!

SUI Agents (SUIAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUI Agents (SUIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SUI Agents (SUIAI)

מחפש איך לקנותSUI Agents? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUI Agentsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SUIAI למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של SUI Agents, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSUI Agents הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SUI Agents

כמה שווה SUI Agents (SUIAI) היום?
החי SUIAIהמחיר ב USD הוא 0.01547 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SUIAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SUIAI ל USD הוא $ 0.01547. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUI Agents?
שווי השוק של SUIAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SUIAI?
ההיצע במחזור של SUIAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SUIAI?
‏‏SUIAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SUIAI?
SUIAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SUIAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SUIAI הוא $ 941.78 USD.
האם SUIAI יעלה השנה?
SUIAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SUIAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:43:41 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

