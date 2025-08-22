SUI Agents (SUIAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01547. במהלך 24 השעות האחרונות, SUIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01538 לבין שיא של $ 0.01593, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUIAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
SUI Agents (SUIAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של SUI Agents הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 941.78. ההיצע במחזור של SUIAI הוא --, עם היצע כולל של 66785500. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.
SUI Agents (SUIAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של SUI Agentsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000388
-0.25%
30 ימים
$ -0.00236
-13.24%
60 ימים
$ -0.00298
-16.16%
90 ימים
$ -0.00778
-33.47%
SUI Agents שינוי מחיר היום
היום,SUIAI רשם שינוי של $ -0.0000388 (-0.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
SUI Agents שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00236 (-13.24%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
SUI Agents שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SUIAI ראה שינוי של $ -0.00298 (-16.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
SUI Agents שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00778 (-33.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUI Agents (SUIAI)?
SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.
SUI Agentsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה SUI Agents (SUIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUI Agents (SUIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUI Agents.
הבנת הטוקנומיקה של SUI Agents (SUIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SUIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות SUI Agents (SUIAI)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.