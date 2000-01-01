SUI Agents (SUIAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SUI Agents (SUIAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SUI Agents (SUIAI) מידע SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools. אתר רשמי: https://suia.io/ מסמך לבן: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 קנה SUIAIעכשיו!

SUI Agents (SUIAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SUI Agents (SUIAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M שיא כל הזמנים: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.016 $ 0.016 $ 0.016 למידע נוסף על SUI Agents (SUIAI) מחיר

SUI Agents (SUIAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SUI Agents (SUIAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SUIAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SUIAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SUIAIטוקניומיקה, חקרו אתSUIAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

SUI Agents (SUIAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SUIAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SUIAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

SUIAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SUIAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SUIAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SUIAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

