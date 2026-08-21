Safe Token (SAFE) ניתוח טכני היום דף Safe Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAFE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Safe Token למטה. הירשם

Safe Token (SAFE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0908 -- +1.67% +7.83% -36.82%

Safe Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Safe Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 17 נייטרלי 0 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 0 קנה 9 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.09113 0.09109 R2 0.09109 0.09106 R1 0.09107 0.09105 PP 0.09103 0.09103 S1 0.09101 0.091 S2 0.09097 0.09099 S3 0.09094 0.09097

Safe Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.31M $2.10 M $2.41 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.06 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.06 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Safe Token זרימת הון זרימת נטו פנימה SAFEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.09 2026-08-20 $0.03 M 0.09 2026-08-19 $0.03 M 0.09 2026-08-18 -$0.02 M 0.08 2026-08-17 $0.00 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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