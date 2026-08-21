קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Safe Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Safe Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על SAFE

SAFE מידע על מחיר

מה זה SAFE

SAFE מסמך לבן

SAFE אתר רשמי

SAFE טוקניומיקה

SAFE תחזית מחיר

SAFE היסטוריה

SAFE מדריך קנייה

SAFEממיר מטבעות לפיאט

SAFE ספוט

SAFE חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Safe Token (SAFE) ניתוח טכני היום

Safe Token (SAFE) ניתוח טכני היום

דף Safe Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SAFE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Safe Token למטה.

Safe Token (SAFE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0908--+1.67%+7.83%-36.82%
למידע נוסף על Safe Token מחיר

Safe Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Safe Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 0
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 0קנה 9
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.09113
0.09109
R2
0.09109
0.09106
R1
0.09107
0.09105
PP
0.09103
0.09103
S1
0.09101
0.091
S2
0.09097
0.09099
S3
0.09094
0.09097

Safe Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.31M
$2.10 M
$2.41 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Safe Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהSAFEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.09
2026-08-20$0.03 M0.09
2026-08-19$0.03 M0.09
2026-08-18-$0.02 M0.08
2026-08-17$0.00 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Safe Token

סחור ב Safe Token (SAFE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Safe Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSAFE
$0.0908
$0.0908$0.0908
+2.83%
2.98K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SAFE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SAFE
SAFE
USD
USD

1 SAFE = 0.0908 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.